محافظ الخرج يستقبل أعضاء إصلاح ذات البين

استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الخميس الموافق ١٤٣٨/١٠/١٩هـ اعضاء لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة الخرج

وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق بعد ذلك قدموا جميع الاعضاء التبريكات لسعادته بمناسبة تكليفة محافظاً لمحافظة الخرج .

بعد ذلك تم خلال اللقاء عرض موجز لاعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وجهودها ومساعيها التي توجت – ولله الحمد – بالصلح والتنازل في عدد من القضايا من قبل امين اللجنة الاستاذ / أحمد بن شباب العتيبي .

وفي نهاية الاستقبال شكر سعادة المحافظ اعضاء اللجنة وحثهم على بذل المزيد طالباً للأجر وتحقيقاً لما فيه خير هذا المجتمع بالسعي في الصلح والعفو.

سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين