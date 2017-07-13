عمل الرياض يضبط “35” مخالفة منوعه ويمنع “22” عاملا من العمل تحت الشمس

نفذ مكتب العمل بالرياض حملات تفتيشية مفاجئة شملت أحياء متفرقه في العاصمة استهدفت العديد من الانشطة والوقوف على مواقع التشييد والبناء ، تم خلالها ضبط 22 مخالفة للقرار الوزاري الذي ينصّ على عدم تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثالثة عصراً خلال الفترة الواقعة بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام ميلادي.

كما تم ضبط 9 مخالفات لقرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائيه في اسواق جنوب وغرب الرياض .

وشملت الحملة ايضاً محافظة الدرعية وفيها ضبطت فرق التفتيش 4 مخالفات للقرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100% وقصر العمل فيهما على السعوديين والسعوديات .

وأوضح مدير مكتب العمل بالرياض مبارك الودعاني أن الهدف من سلسلة الحملات التي ينفذها المكتب هو التأكد من التزام أصحاب الاعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل من جهة وحرصاً على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص من جهة ، مشيرا الى انه تم ابلاغ اصحاب المنشآت بعدم تشغيل العاملين لديها تحت اشعة الشمس المباشرة .

وشدد على انه لا تهاون امام اي مخالفة يتم رصدها مهما كان حجمها .