 خلفان : قطر لن تحلب الأبقار بل الغاز والنفط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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خلفان : قطر لن تحلب الأبقار بل الغاز والنفط

خلفان : قطر لن تحلب الأبقار بل الغاز والنفط
المناطق - متابعات

أكد الفريق أول ضاحي خلفان أن قطر لن تحلب الأبقار في هذه الأزمة بل ستحلب النفط والغاز والقار ولن تنجو من الأخطار بغلطة قرار.
وقال “خلفان” في تغريدات على حسابه بتويتر: ” نحن لو زعلانين على قطر ما نرضى نشوفكم في دربكة إلى هذا الحد”، مضيفا: “إذا نقلت قطر حشود عسكرية على الحدود القطرية تكون قد صعدت إلى المستوى السابع وقبل النهائي للحظة انفجار الأزمة وتحولها إلى كارثة”.
وأكد ضاحي خلفان أن أردوغان يحث قطر على التصعيد من خلال خطابات التأييد.

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