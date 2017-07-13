الأمير حسام بن سعود يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه المكلف الدكتور سالم القضيع ومرافقيه الذي يزور المنطقة حالياً .

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه ، بالدكتور القضيع ومرافقيه متمنيا لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة .

ونوه سموه بدور هيئة الترفيه في المساهمة في رسم خارطة سياحية جديدة وفق الرؤية الوطنية 2030 وما ينسجم مع عادات وتقاليد مجتمعاتنا وخلق بيئة ترفيهية مناسبة ترضى جميع شرائح المجتمع ، مشيراً سموه إلى ما تمتلكه منطقة الباحة من مقومات سياحية تؤهلها بان تكون منافساً قوياً في السياحة الداخلية ، من خلال استغلال تلك المقومات في إيجاد بيئة ترفيهية متكاملة للمنطقة.

وأبدى سمو أمير الباحة حرصه ودعمه ومتابعته لملف السياحة والترفيه بالمنطقة والعمل على إكمال البنية التحتية لها وإنشاء مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية تسهم في دفع عجلة التنمية السياحية بالمنطقة ، منوهاً بالجهود التي تبذله الدولة – أيدها الله – لخدمة مواطني بلادنا في كافة المجالات ومنها قطاع الترفيه والسياحة.

ووجه سموه خلال اللقاء بتكوين فريق عمل عاجل يقوم بعمل تكاملي مع هيئة الترفيه لوضع تصور واضح لكافة الاحتياجات الفعلية لمنطقة الباحة من الهيئة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص ، حاثاً سموه على تقديم كافة التسهيلات التي تحتاجها الهيئة لإقرار التصور النهائي لهيئة الترفيه بالمنطقة لتلبية تلك الاحتياجات .

من جانبه قدم الدكتور سالم شكره لسمو أمير الباحة على استقباله وما استمعوا إليه من رؤى من سموه لتطوير قطاع الترفيه والسياحة بالمنطقة التي تعكس حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – لراحة مواطني مملكتنا الحبيبة ، مستعرضاً لسموه أهداف الهيئة المتضمنة خلق فرص ترفيهية شاملة ومتنوعة تتماشى مع المعايير العالمية والمحلية التي تحرص على إرضاء كافة الأذواق وفق عاداتنا وتقاليدنا ، وإتاحتها في جميع أنحاء المملكة وتوفير خيارات تلائم كافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وتناسب مستويات الدخل المختلفة مع تعزيز الروابط الاجتماعية من خلال توفير فرص للعائلات والأصدقاء لمشاركة أوقاتهم الممتعة.

وبين أن الهيئة تعمل على دعم الاقتصاد في المملكة من خلال المساهمة في تنويع مصادره والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي، و دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة الاستثمارات المباشرة لتوليد الوظائف في قطاع الترفيه ، مؤكداً بان الهيئة وضعت منطقة الباحة ضمن اهتماماتها في إنشاء مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية ، منوهاً بما تلقاه الهيئة من تعاون كبير من إمارة المنطقة والذي سوف يسهم في تطوير منطقة الباحة في هذا الجانب .

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة ببرامج هيئة الترفيه وسبل دعمها في منطقة الباحة.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو امير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي