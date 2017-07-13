60 ألف حضروا افتتاح سوق عكاظ البارحة

قدرت الأمانة العامة لسوق عكاظ عدد الذين شاركوا في افتتاح سوق عكاظ في دورته الحادية عشرة والتي انطلقت البارحة بنحو 60 ألف شخص تم رصد دخولهم عبر بوابات السوق الثلاث من قبل فريق الإحصاء المكلف بهذه المهمة، فيما حضر في مسرح سوق عكاظ نحو 2500 شخص.

وأظهر بيان الفريق المختص بإحصاء الزوار أن عدد الجمهور الذي دخلوا عبر بوابات السوق من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الساعة الحادية عشرة مساء بنحو 59954 ألف زائر من غير المنظمين والشركاء ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص الذين يتجاوز عددهم 10 الآف شخص إلى جانب 400 متطوع من مؤسسات المجتمع المحلي، فيما شارك في حفل الافتتاح بموجب بطاقات الدعوة الموجهة لكبار الشخصيات والمثقفين والجمهور في المسرح الرئيسي حوالي 2500 شخص الذين دخلوا عبر بواباته الثمان.

من جهته وصف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا هذا الحضور بأنه كان متوقعا ويعكس ثقة المواطنين فيما تقدمه هيئة السياحة من برامج وفعاليات ويعكس ثقة المواطنين في كفاءة مؤسسات الدولة ودورها المحوري، متوقعاً أن يشهد السوق هذا العام حضوراً كبيراً وغير مسبوق بإذن الله.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وصف ما حدث في سوق عكاظ البارحة بـ “التميز والإبداع في كل شيء”، مشدداً على أن السوق يشهد نقلة نوعية في مسيرته، مشيدًا بجهود الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في تطوير السوق.

وقال في تصريح صحفي بعد اختتام حفل افتتاح السوق أمس الأربعاء: “ما رأيته هو مجهود مثمر، وصل لمستوى التميز والإبداع في كل شيء. ما رأيناه نقلة نوعية في مسيرة عكاظ، أرجو أن تستمر على هذا التوجه والمنحى؛ لأن هذا الوطن وهذا الشعب يستحق منا كل شيء، والمواطن السعودي يرفع الرأس في كل مكان في كل مجال. وباسم سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – أشكر كل من ساهم في هذا المظهر الإبداعي الفريد من نوعه بقيادة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وزاده تألقًا مشاركة الشاعر المبدع والإنسان المميز الأمير بدر بن عبدالمحسن”.

وشارك في نقل وقائع الاحتفال أكثر من 1000 إعلامي يمثلون 116 مؤسسة إعلامية سعودية وخليجية وأجنبية و كذلك 218 من مشاهير التواصل الاجتماعي توتير، فيسبوك، سناب شات .