 ماكرون: متفقون مع واشنطن على أن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا خط أحمر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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ماكرون: متفقون مع واشنطن على أن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا خط أحمر

ماكرون: متفقون مع واشنطن على أن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا خط أحمر
المناطق - وكالات

‏قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، في باريس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إننا نواجه تهديدات من قيادات وأنظمة في العالم ممن يمولون الإرهاب ويدعمونه.
وأضاف ترامب أن علاقة أميركا مع فرنسا أقوى من أي وقت مضى. ولفت الرئيس الأميركي إلى أن واشنطن تؤكد التزامها بهزيمة الإرهاب.
وأشار ترامب إلى دعم حكومة العراق للمحافظة على ما تم إنجازه. ‏وأكد ترامب “نسعى للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا”.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي أنه عقد مباحثات طويلة مع ترامب شملت مكافحة الإرهاب.
وأضاف ماكرون “اتفقنا على متابعة العمل المشترك في سوريا والعراق”، مشيرا إلى الاتفاق على تشكيل مجموعة اتصال لإنشاء خارطة طريق أممية لما بعد الحرب في سوريا.
‏وأكد ماكرون أنه لا خلاف مع واشنطن حول مكافحة الإرهاب. وقال “غيرنا عقيدة فرنسا حول سوريا للوصول إلى حل سياسي شامل”.
‏وشدد الرئيس الفرنسي على أن أي استخدام للسلاح الكيمياوي في سوريا سنقوم برد مباشر على المخازن.
‏وقال ماكرون إن فرنسا لن تضع رحيل بشار الأسد شرطا للوصول إلى حل سياسي.
ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح الخميس، إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحضور العرض التقليدي في مناسبة اليوم الوطني في 14 تموز/يوليو كما أعلن البيت الأبيض.
وسيشارك ترامب في الاحتفالات بيوم الباستيل وإحياء الذكرى المئوية لانضمام القوات الأميركية للحرب العالمية الأولى.

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