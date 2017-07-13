وفاة 4 شبان غرقا وانقاذ 3 خلال ممارستهم السباحة بشاطىء مدينة جازان الشمالي

لقي 4 شبان حتفهم غرقا مساء اليوم وتم انقاذ 3 اخرين منهما شابان جرى نقلهما للمستشفى خلال ممارستهم السباحة بشاطىء مدينة جازان الشمالي .

واوضح الناطق الاعلامي بهيئة الهلال الاحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت عند الساعه 6:18 دقيقة من مساء اليوم بلاغا عن حادث غرق على شاطئ البحر بجيزان غرب جامعة جازان.

وبين الصرخي انه على الفور تم توجيه اربع فرق إسعافية الى موقع الحادث بإشراف القائد الميداني موسى ابوحذاف ، ولدى وصول الفرق وبعد قيام الجهات المعنية بدورها من حرس الحدود والدفاع المدني بإخراج الغرقى تبين وجود 4 اشخاص ولديهم توقف قلب وتنفس قام المسعفون بعمل الانعاش القلبي والرئوي لهم حتى وصولهم الى مستشفى الحياة الوطني بينما كانت هناك ثلاث حالات منها حالتين وضعها الصحي مستقر نقلتها الفرق الاسعافية الى المستشفى والحالة الثالثة رفضت النقل الى المستشفى وأشار الناطق الاعلامي الى أعمارهم من تعرضوا لحادث الغرق تتراوح ما بين الخامسة عشرة والعشرين .

وأهاب الصرخي على المواطنين والمقيمين بضرورة اخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب او السباحة في الأماكن العميقة حتى لا يتعرضوا للخطر نتيجة السباحة في الأماكن الممنوعة وغير المخصصة للسباحة .