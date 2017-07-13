 الفائدة بين البنوك القطرية الأعلى منذ 2010 | صحيفة المناطق الإلكترونية
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الفائدة بين البنوك القطرية الأعلى منذ 2010

الفائدة بين البنوك القطرية الأعلى منذ 2010
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك القطرية لأجل 3 أشهر، إلى 2.47%، بحسب بيانات وكالة بلومبيرغ. وتعتبر هذه أعلى معدلات الفائدة بين البنوك القطرية منذ عام 2010 . وتُقارن هذه المعدلات بـ1.8% في السعودية، و1.55% في الإمارات.

وبحسب مصرفيين، فإن البنوك القطرية لديها ما يعادل 60 مليار ريال، أي 16 مليار دولار، من ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.

كما أن ربع الودائع الموجودة في المصارف القطرية أجنبية بخلاف المصارف السعودية التي تبلغ نسبة الودائع الأجنبية فيها 1.2%. إضافة إلى ذلك، نسبة القروض للودائع النظامية في قطر تبلغ 100% وتتجاوزها في بعض الأحيان ما يخلق مخاوف من سحبها.

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