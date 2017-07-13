 العقاري : سنزيل المعوقات للحصول على التمويل العقاري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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العقاري : سنزيل المعوقات للحصول على التمويل العقاري

العقاري : سنزيل المعوقات للحصول على التمويل العقاري
المناطق - متابعات

أكد “خالد العمودي” المشرف العام على صندوق التنمية العقاري، أن أهم أولويات الصندوق للفترة المقبلة هي إزالة كافة المعوقات أمام تمكين المواطنين من الحصول على التمويل اللازم لبناء مساكنهم.
وأضاف أن الصندوق سيسهّل حصول المواطنين على التمويل من خلال تقديم أفضل الخدمات عبر مراكز خدمة المستفيدين وفروع الصندوق، مشيراً إلى أن الصندوق سيراجع الإجراءات والآليات لجعل تجربة المراجعين مع الصندوق مميزة

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