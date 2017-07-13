 إصدار أول أمر دفع مالي مباشر بصحة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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إصدار أول أمر دفع مالي مباشر بصحة نجران

إصدار أول أمر دفع مالي مباشر بصحة نجران
المناطق - نجران

دشن مدير عام الشئون الصحية بمنطقة نجران خالد بن عايض العسيري أول أمر دفع مباشر بصحة نجران، بحضور المساعد الإداري والمالي بصحة نجران ومدير مشروع اللامركزية بوزارة الصحة حشان بن راشد الدوسري، ومدير الشئون المالية بصحة نجران وبدعم ومتابعة  من مستشار معالي الوزير المشرف العام على الشئون الإدارية والمالية والمشرف العام على الاداره العامة للشئون المالية والمشرف العام على الاداره العامة للتطوير وقياس الأداء المالي  .
ويأتي تطبيق هذه الآلية من خلال رؤية المملكة 2030، وضمن مبادرات وزارة الصحة للتحول الوطني؛ لزيادة الفاعلية والإنتاجية، وتقليص الفارق الزمني في إنجاز المعاملات وتفعيل برنامج اللامركزية .
و هذه الآلية ستتيح للمنطقة إصدار أمر الدفع عن طريقها دون الحاجة لرفع الاستحقاق للوزارة، ويتم إرسال أوامر الدفع مباشرة إلى وزارة المالية؛ ما يترتب عليه السرعة في عملية الصرف.
يذكر أن وزارة الصحة بدأت في الربط الآلي مع وزارة المالية، فيما يخص أوامر الدفع الإلكترونية عن طريق رفع أوامر الدفع رقمياً إلى البوابة الإلكترونية مع وزارة المالية، مما سيحقق قريباً التخلص الكامل من نماذج أوامر الدفع الورقية ومواصلة التحول الرقمي لقطاع المالية في الوزارة

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