 أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يقدمان التعازي لوالد تركي الجودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يقدمان التعازي لوالد تركي الجودي

أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يقدمان التعازي لوالد تركي الجودي
المناطق - جدة

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، ونائبه صاحبة السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في اتصالين هاتفيين التعازي لوالد مدير إدارة المستودعات بالإمارة تركي الجودي الذي توفي إثر حادث مروري اليوم.
وعبر أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه عن صادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلين الله له الرحمة وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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