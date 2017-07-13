 اختتام ورشة العمل لإدارات التعليم في الحد الجنوبي بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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اختتام ورشة العمل لإدارات التعليم في الحد الجنوبي بنجران

اختتام ورشة العمل لإدارات التعليم في الحد الجنوبي بنجران
المناطق - نجران

أوصت ورشة عمل خطة العام الدراسي 1438هـ لإدارات التعليم بالحد الجنوبي بالعمل على تمكين إدارات التعليم ومنحها القدرة على مواجهة متغيرات الوضع الذي تواجهه وإعداد خطة عمل متكاملة تدرس المشاريع التي تم تطبيقها وتقومها وتبني آليات عمل جديدة تناسب الحد الجنوبي ودراسة نتائج اختبارات الطلاب العام الماضي ووضع الحلول لرفع المستوى ألتحصيلي وتقليل الفاقد التعليمي ومد جسور التعاون مع اللجان الأمنية والقطاعات العسكرية والخدمية في المناطق والمحافظات الحدودية .
وكانت الورشة اختتمت يوم أمس فعالياتها بمنطقة نجران والتي استمرت لمدة يومين تم خلالها استعراض منجزات العمل التعليمي في الحد الجنوبي للعام الدراسي الماضي 1437-1438هـ ومناقشة خطة العمل التعليمي وتحديد احتياجاتها ومتطلباتها للعام الدراسي القادم .

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