 ميودراغ يفرض المسبح والحديد والكرة في معسكر الاتفاق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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ميودراغ يفرض المسبح والحديد والكرة في معسكر الاتفاق

ميودراغ يفرض المسبح والحديد والكرة في معسكر الاتفاق
المناطق - الدمام

أخضع مدرب الاتفاق الصربي ميودراغ يسيتش لاعبي فريقه اليوم (الخميس) لتدريبات استشفائية خلال الحصة الصباحية في معسكر الفريق بمدينة كارتيبيه التركية، وذلك رغبة منه في تخفيف الجهد عن اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الفريق أمام فورتونا سيتارد الهولندي أمس الأربعاء والتي انتهت بالتعادل 1-1، حيث أدى اللاعبون تدريباتهم في المسبح وصالة الحديد.

وفرض ميودراغ في الفترة المسائية تدريبات فنية متنوعة وخفيفة باستخدام الكرة رغبة منه في تخفيف الحمل على اللاعبين، وذلك بعد يوم واحد من مواجهة الفريق الهولندي، وقبل يومين من مواجهة المنتخب العُماني الأولمبي.

وكان الثلاثي المهاجم محمد الصيعري، والمدافعين علي الخيبري وعمر السنين الذين التحقوا بالمعسكر أمس الأربعاء قد شاركوا مع زملائهم في التدريبات، في الوقت الذي أدى فيه لاعب الوسط يحيى عتين تدريبات خاصة في صالة الحديد.

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