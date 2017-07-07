 الحكومة اليمنية تناشد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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الحكومة اليمنية تناشد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد إيران

الحكومة اليمنية تناشد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد إيران
واس - عدن

ناشدت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ‏ضد ايران.‏
واتهمت الحكومة في اجتماع استثنائي اليوم في عدن برئاسة أحمد عبيد بن دغر طهران بالإصرار ‏على إطالة أمد الحرب في اليمن من خلال تزويدها الميليشيات الانقلابية بالأسلحة والصواريخ ‏التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب أحد أهم ‏الممرات التجارية الدولية في العالم.‏
وأشادت الحكومة بإحاطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ‏ولد الشيخ أمام مجلس الأمن, مشيرة إلى أن الإحاطة تضمنت رؤية واضحة مستندة إلى ‏مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها.‏
وأثنت الحكومة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، على استمرار الموقف الدولي ‏الموحد تجاه قضية اليمن والوقوف مع الشرعية ودعم تطبيق القرارات الدولية لإنهاء الانقلاب ‏واستكمال تطبيق استحقاقات المرحلة الانتقالية لبناء اليمن الجديد وفقًا لمخرجات مؤتمر ‏الحوار الوطني الشامل التي حظيت بالإجماع المحلي والتأييد العربي والإقليمي والدولي.‏
وأكدت الحكومة أنها تتابع باهتمام التحذيرات التي صدرت في الكلمات التي ألقيت بجلسة ‏مجلس الأمن عن الحالة الإنسانية المتردية وتفشي وباء الكوليرا.. مشيرة إلى إدراكها أن ‏المجتمع الدولي على إطلاع كامل بأساس وجذر المشكلة التي يتجرع ويلاتها الشعب اليمني.‏
وقالت الحكومة إن الوضع في اليمن يقتضي التحرك الجاد والفاعل للضغط على الانقلابيين ‏وداعميهم لوضع حد لكل ذلك والانصياع للقرارات الدولية والإرادة الشعبية.‏

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