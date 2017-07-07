الحكومة اليمنية تناشد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد إيران

ناشدت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ‏ضد ايران.‏

واتهمت الحكومة في اجتماع استثنائي اليوم في عدن برئاسة أحمد عبيد بن دغر طهران بالإصرار ‏على إطالة أمد الحرب في اليمن من خلال تزويدها الميليشيات الانقلابية بالأسلحة والصواريخ ‏التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب أحد أهم ‏الممرات التجارية الدولية في العالم.‏

وأشادت الحكومة بإحاطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ‏ولد الشيخ أمام مجلس الأمن, مشيرة إلى أن الإحاطة تضمنت رؤية واضحة مستندة إلى ‏مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها.‏

وأثنت الحكومة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، على استمرار الموقف الدولي ‏الموحد تجاه قضية اليمن والوقوف مع الشرعية ودعم تطبيق القرارات الدولية لإنهاء الانقلاب ‏واستكمال تطبيق استحقاقات المرحلة الانتقالية لبناء اليمن الجديد وفقًا لمخرجات مؤتمر ‏الحوار الوطني الشامل التي حظيت بالإجماع المحلي والتأييد العربي والإقليمي والدولي.‏

وأكدت الحكومة أنها تتابع باهتمام التحذيرات التي صدرت في الكلمات التي ألقيت بجلسة ‏مجلس الأمن عن الحالة الإنسانية المتردية وتفشي وباء الكوليرا.. مشيرة إلى إدراكها أن ‏المجتمع الدولي على إطلاع كامل بأساس وجذر المشكلة التي يتجرع ويلاتها الشعب اليمني.‏

وقالت الحكومة إن الوضع في اليمن يقتضي التحرك الجاد والفاعل للضغط على الانقلابيين ‏وداعميهم لوضع حد لكل ذلك والانصياع للقرارات الدولية والإرادة الشعبية.‏