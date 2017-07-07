 الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود
المناطق _الرياض

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الخميس الموافق 19 / 10 / 1438هـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الجمعة الموافق 20 / 10 / 1438هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ، وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.

سيرتة الذاتية
الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال سعود ولد  سنة 1929 م / 1350 ه / عين سنة 1948 أميرا لمنطقة نجد حتى عام 1950 ومن ثم عين وزيرا للدفاع سنة 1962 حتى عام 2011 بسبب المرض تزوج 6 مرات وأنجب مجموعة من الابناء

تركي : ولد سنة 1952 ويبلغ 62 عاما

خالد : ولد سنة 1954 ويبلغ 60 عاما

عبدالله : ولد سنة 1956 ويبلغ 58 عاما

فهد : ولد سنة 1960 توفي 2004 عن عمر 44 سنة

راكان : ولد سنة 1962 توفي 2004 عن عمر 41 سنة

ملاحظة : توفيا في يوم واحد

سعود : ولد سنة 1965 ويبلغ 50 عاما

محمد : ولد سنة 1970 ويبلغ 44 عاما

ومجموعة اخرى من الأبناء

و الذي وافته المنية فجر اليوم في دولة بريطانيا المملكة المتحدة عن عمر يناهز 85 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض ليكون الثالث في الوفاة لعام 2014 حيث عام 2014 توفي منه 3 وهم الأمير نواف بن عبدالعزيز ال سعود عن عمر يناهز 80 عاما والأمير مشعل بن عبدالعزيز ال سعود عن عمر يناهز 97 سنة واخيرا الامير عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال سعود عن عمر يناهز 85 عاما حيث أوضح ابنه تركي الابن الاكبر لعبدالرحمن ( 62 سنة ) اوضح ان والدة كان صريم اي بمعنى العصبية كان يحافظ على صلواته يوميا كان وحش بمعنى الكلمة وهو واحد من السديريون السبعة وترتيبه بينهم الثالث وهاذي نبذة بسيطة عنه

تغمده الله بواسع رحمتة و إنا لله وإنا إليه راجعون.

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