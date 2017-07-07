 نائب أمير المنطقة الشرقية يشدد على متابعة التزام المقاولين بتعليمات السلامة في مشروعات “فرع وزارة النقل” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب أمير المنطقة الشرقية يشدد على متابعة التزام المقاولين بتعليمات السلامة في مشروعات “فرع وزارة النقل”

نائب أمير المنطقة الشرقية يشدد على متابعة التزام المقاولين بتعليمات السلامة في مشروعات “فرع وزارة النقل”
المناطق _ عبدالله السعيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الخميس)، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس سعد الحربي، ومنسوبي الفرع.

واطلع سموه على عرضٍ عن مشروعات الطرق التي تنفذها الوزارة بالمنطقة الشرقية، كما اطلع يحفظه الله على مشروعات الوزارة المستقبلية لربط مدن ومحافظات المنطقة الشرقية بالطرق السريعة، منوهاً بما تبذله وزارة النقل لربط أطراف المملكة المترامية ببعضها من خلال شبكة الطرق، مشدداً على ضرورة أن يتابع فرع الوزارة التزام مقاولي مشروعاته بوسائل السلامة خلال تنفيذ المشروع، ومؤكداً سموه على ضرورة السير على الجدول الزمني المعتمد لكل مشروع، وأن يعمل فرع الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحسين الخدمات المقدمة على الطرق سواءً للمركبات الصغيرة أو الشاحنات، متمنياً سموه لمنسوبي الفرع التوفيق والسداد.

من جانبه عبر مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس سعد الحربي عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي الفرع لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على اهتمام سموه بمشروعات النقل في المنطقة الشرقية، وحرص سموه على أن تنفذ هذه المشروعات في الوقت المحدد وبأعلى جودة، مؤكداً عمله وزملائه في الفرع على ذلك، ومنوهاً بما لمسه من سموه من اهتمام بتحسين مستوى السلامة في مشروعات فرع الوزارة.​

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