 خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من ملك البحرين ورئيس الوزراء وولي العهد في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من ملك البحرين ورئيس الوزراء وولي العهد في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من ملك البحرين ورئيس الوزراء وولي العهد في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز
المناطق _واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.
ودعا جلالة الملك حمد بن عيسى ، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء مماثلتين من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

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