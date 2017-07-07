 العاهل الأردني يبحث مع الرئيس الروسي الأزمة السورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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العاهل الأردني يبحث مع الرئيس الروسي الأزمة السورية

العاهل الأردني يبحث مع الرئيس الروسي الأزمة السورية
المناطق _ عمان

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطورات الأوضاع على الساحة السورية، خصوصًا بعد اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الجانبان أهمية هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، عبر مسار جنيف.

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