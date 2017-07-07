 خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس السوداني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظ المندق يدشن ملتقى “مدينتنا جميلة” في باكورة فعاليات مجلس شباب المندق خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من رئيس دولة الإمارات ونائبه وولي عهد أبو ظبي في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز فريق ” عون ” التطوعي بنادي الحي بالحريضة يباشر أعماله التطوعية خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء في وفاة الأمير عبدالرحمن أسرة غوانكا تمنعه من النصر.. والبديل بالأيام القادمة خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس السوداني العاهل الأردني يبحث مع الرئيس الروسي الأزمة السورية خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من ملك البحرين ورئيس الوزراء وولي العهد في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية يشدد على متابعة التزام المقاولين بتعليمات السلامة في مشروعات “فرع وزارة النقل” المديرية العامة للسجون الجوف تضبط المخالفين وتوقفهم المتحدث باسم الخارجية الأميركية : السيطرة على الموصل انتصار كبير ولكنه ليس نهاية الإرهاب الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس السوداني

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس السوداني
المناطق _واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر نبيلة، سائلاً الله أن لا يريه أي مكروه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>