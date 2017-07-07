خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس السوداني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر نبيلة، سائلاً الله أن لا يريه أي مكروه.