 خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء في وفاة الأمير عبدالرحمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء في وفاة الأمير عبدالرحمن “الصحة”: 100 ألف ريال غرامة وإغلاق المنشأة عقوبة نشر صور العمليات الجراحية بغرض الدعاية والتسويق أسرة غوانكا تمنعه من النصر.. والبديل بالأيام القادمة خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس السوداني العاهل الأردني يبحث مع الرئيس الروسي الأزمة السورية خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من ملك البحرين ورئيس الوزراء وولي العهد في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية يشدد على متابعة التزام المقاولين بتعليمات السلامة في مشروعات “فرع وزارة النقل” المديرية العامة للسجون الجوف تضبط المخالفين وتوقفهم المتحدث باسم الخارجية الأميركية : السيطرة على الموصل انتصار كبير ولكنه ليس نهاية الإرهاب الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود الحكومة اليمنية تناشد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد إيران بريطانيا تيسر قواعد الطرح الأولي لجذب “أرامكو” السعودية

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء في وفاة الأمير عبدالرحمن

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء في وفاة الأمير عبدالرحمن
المناطق _واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، برقية عزاء ومواساة، من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.
وسأل سمو أمير دولة الكويت المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء مماثلتين من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>