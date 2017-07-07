فريق ” عون ” التطوعي بنادي الحي بالحريضة يباشر أعماله التطوعية

عقد فريق عون التطوعي بنادي الحي بالحريضة اجتماعه الدوري في ديوانية نادي الحي بالحريضة

وتناول الاجتماع فكرة انطلاق وتدشين أعمال الفريق التطوعية وسبل تحقيق شراكة مجتمعية بين النادي ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحريضة وترجمة الخطط للعمل على أرض الواقع. ويأتي هذا الاجتماع ضمن برامج النادي من خلال خطته في مشروع ( إجازتي ٢ ) وتحديداً ( المسار التطوعي )

وأوضح قائد النادي الأستاذ محمد آل همامي إن ما ينفذ ويخطط له من برامج ترتقي بعمل الأجهزة في الحريضة وتشجع مبدأ التكافل والتعاطف والتطوع بين أبناء الحي مشيراً إلى أن مثل هذا الفريق يستحق الاحترام والتقدير والدعم من كافة القطاعات الحكومية والخاصة موجهاً لبذل المزيد من العطاء وضرورة تجويد وتحسين البرامج بما يعود بالنفع على الحي وأهله .

من جانبه قدم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالحريضة الأستاذ علي أحمد عسيري شكره وتقديره لقيادة النادي والعاملين به على الدعم اللامحدود الذي يقدمونه للحريضة إنساناً ومكاناً ولجنة التنمية بشكل خاص . مشيراً إلى التعاون القائم بين اللجنة والنادي بشكل مستمر .

إلى ذلك أوضح مشرف النشاط بالنادي والمنسق الإعلامي الأستاذ إبراهيم زيادي إن حلم بناء فريق تطوعي يخدم الحريضة تحقق بفضل الله ثم بفضل فريق العمل ودعمهم المتواصل وعلى رأسهم سعادة مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع الأستاذ إبراهيم كدوان ومساعده للشؤون التعليمية الأستاذ أحمد العرفجي وقائد النادي ومشرفيه وأشار إلى إن فريق عون التطوعي يضم نخبة وكوكبة مؤهلة في شتى مجالات الحياة للارتقاء بالعمل ولدى هذه النخبة القدرة على التخطيط والتنفيذ والمراجعة والتقويم لجميع برامجها التطوعية .

قائلاً : إننا ومن خلال هذا الفريق نجني اليوم الثمار التي قدمت خلال الفترات الماضية من دورات أقامها النادي والمدارس والمعهد التقني بالحريضة استفاد منها من هم اليوم يتصدرون المشهد مؤكداً أنه خلال الأيام القادمه سيتم تكثيف الجهود لاختصار الوقت وتزويد الأعضاء بمهارات حياتية جديدة . خاتما تصريحه بان النادي وبالشراكة مع اللجنة يعكف على تنفيذ العديد من المبادرات ولعل أولها وأهمها باذن الله مشروع المبدع الصغير الذي سينطلق الأسبوع القادم بإذن الله بتمويل من اللجنة مشكورة .

الجدير ذكره أن فريق عون التطوعي يضم خمسة عشر متطوعاً من أعضاء النادي يحملون شهادات مختلفة في طب الأسنان وهندسة الحاسب الآلي ورياضيات وعدد من التخصصات وفيهم عدد من طلاب المرحلة الثانوية . والذين تم تقديم دورات لهم منها قوة التطوع – فن المونتاج – صناعة البوسترات – أبجديات التصوير – استخدام الحاسب في الأعمال المكتبية – الميكانيكا -التمديدات الكهربائية – والسباكة بالتعاون بين النادي واللجنة والمعهد التقني .