خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من رئيس دولة الإمارات ونائبه وولي عهد أبو ظبي في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله – ، برقية تعزية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء مماثلتين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات.