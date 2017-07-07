محافظ المندق يدشن ملتقى “مدينتنا جميلة” في باكورة فعاليات مجلس شباب المندق

يدشن محافظ المندق صالح بن محمد القلطي مساء الأحد القادم انطلاقة فعاليات ملتقى “مدينتنا جميلة” وذلك بعد صلاة العشاء بالمسرح المكشوف بمتنزه الخلب .

ويأتي هذا الملتقى ضمن الأنشطة والبرامج الصيفية التي يقيمها مجلس شباب المندق ضمن برامجهم الموسمية.

في حين أوضح أمين مجلس شباب الباحة الدكتور أحمد الفقيه أن الملتقى سيتضمن فقرات ثقافية متنوعة ومسابقات وإنشاد وقصائد شعرية وسيكون ضيف الملتقى الموهوب ناظم ظفر مؤكدا أن حضور الجمهور وتفاعلهم سيكون أساس لنجاح هذا الملتقى وغيرها من ملتقيات المجلس المستقبلية .

فيما أوضح أمين مجلس شباب المندق سعيد بن عبدالله الزهراني أن هذا الملتقى هو الملتقى الاول الذي يقام في محافظة المندق بعد إعادة تشكيل المجلس مشيرا إلى أن الجمهور والحضور على موعد مع عدد من الهدايا والسحوبات التي ستقدم خلال الملتقى بالاضافة إلى إطلاق مبادرة العمل التطوعي من خلال الموقع الالكتروني الذي سيُعلن عنه خلال الملتقى .

يذكر أن المسرح المكشوف الذي قامت بلدية المندق بتهيئته بمنتزه الخلب اصبح جاهزا امام الزوار لمشاهدة أولى فعالياته .