خلال زمنٍ وجيز .. دوريات الأمن تتوصل لوافدٍ أقدم على قتل آخرٍ بالقصيم

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن غرفة العمليات الرئيسية بدوريات الأمن قد تلقت بلاغاً عند الساعة الثامنة وتسعٍ وأربعين دقيقةً من صباح هذا اليوم الخميس الموافق ١٤٣٨/١٠/١٩هـ عن حدوث شجارٍ داخل إحدى البنايات الواقعة شمال مدينة بريدة ، وعلى الفور جرى الانتقال لموقع البلاغ والعثور على مقيمٍ من جنسيةٍ عربية في العقد الرابع من العمر وقد فارق الحياة إثر تعرضه لإصاباتٍ رضية في الرأس والأنف أدت لوفاته ..

موضحاً بأن دوريات الأمن قد تمكنت بفضل الله من ضبط المتهم وهو وافدٌ من جنسيةٍ آسيوية في العقد الثالث من العمر قبل تمكنه من الفرار ، والعثور على ملابسه التي كان يرتديها أثناء ارتكابه جريمته بعد محاولته إخفائها ، وقد وُجد عليها آثارُ دماءٍ جراء الحادثة ..

مشيراً إلى استكمال خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لإجراءات المعاينة الأولية ، وإيداع المتهم التوقيف بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص