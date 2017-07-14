تعليم الطائف يحقق التميز في التوثيق الإعلامي

حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المركز الثاني على مستوى المملكة في الثوثيق الإعلامي الشامل والموحد لوزارة التعليم

وقد وجه المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام الأستاذ محمد بن سعد الدخيني شكره وتقديره لمدير عام التعليم بمحافظة الطائف المكلف الأستاذ محمد بن عامر النفيعي ولمدير إدارة الإعلام التربوي المشرف التربوي عبدالله بن عيظه الزهراني ولمساعدته المشرفة التربوية صالحة المالكي ، وقد جاء هذا الإنجاز بعد عام من إنطلاقة الملف الإعلامي لوزارة التعليم

حيث احتوى الملف الإعلامي لكل ما ينشر في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة

يذكر بأن جميع الإدارات التعليمية وعددها 45 إدارة قد شاركت في عملية التوثيق ،

هذا وقد أشاد

مدير عام التعليم بمحافظة الطائف المكلف محمد النفيعي

بجهود مدير ادارة الإعلام التربوي سابقآ ومساعدته وفريق العمل بإدارة الاعلام ولجميع من شارك من الاخوة الإعلاميين بالمحافظة

حول تحقيق هذا الإنجاز بحصول إدارته على المركز الثاني من بين 45 إدارة تعليمية