 الهلال يتصدر ترتيب الفرق المشاركة في دوري جميل للمحترفين حصولًا على ركلات الجزاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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الهلال يتصدر ترتيب الفرق المشاركة في دوري جميل للمحترفين حصولًا على ركلات الجزاء

الهلال يتصدر ترتيب الفرق المشاركة في دوري جميل للمحترفين حصولًا على ركلات الجزاء
المناطق _الرياض

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ترتيب الفرق المشاركة في دوري جميل للمحترفين حصولًا على ركلات جزاء في الموسم المنصرم الذي شهد احتساب 82 ركلة، تم تسجيل منها 59 ضربة.

ووفق تقرير نشره موقع “كووورة” جاء الهلال في صدارة ترتيب الفرق باحتساب 10 ضربات له، ثم النصر بالمرتبة الثانية بـ8 ضربات، فالأهلي، والباطن، والتعاون، والوحدة، ولكل منها 7 ضربات.

فيما جاء فرق الاتحاد، والاتفاق، والفيصلي، في المركز الأخير بترتيب قائمة الفرق المحتسب لها ركلات جزاء برصيد 3 ضربات لكل منها.

وكان الهلال أكثر الفرق تسجيلًا لضربات الجزاء، بعد أن سجل 7 ركلات، فيما كان الأهلي ثانيًا بتسجيل 6 أهداف، ثم الرائد بتسجيل 5 ضربات.

وجاء فريقا التعاون، والنصر، في الأكثر إهدارًا لضربات الجزاء بـ4 ركلات، بينما لم يهدر الاتحاد والرائد أي ضربة.

وسجَّل فريق الخليج الهابط لدوري الدرجة الأولى، المركز الأول على قائمة الفرق الأكثر احتسابًا لضربات جزاء ضدها باحتساب 10 ركلات، تلاه كل من اتحاد جدة، والتعاون، والفتح، باحتساب 8 ضربات عليه.

وكانت أسرع ضربة جزاء احتسبت بعد مرور 6 دقائق فقط من صافرة البداية، في مباراتي الاتحاد والفتح لصالح الأخير، والثانية كانت لصالح النصر أمام القادسية.

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