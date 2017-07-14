 “الهيئة”: تسعى حاليًا لانتهاج أسلوب يتماشى من الحداثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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“الهيئة”: تسعى حاليًا لانتهاج أسلوب يتماشى من الحداثة

“الهيئة”: تسعى حاليًا لانتهاج أسلوب يتماشى من الحداثة
المناطق _الرياض

قالت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة، تسعى لتوظيف بعض الأشخاص والجهات؛ لعمل دراسات حول غير المنتقبات وتاركي الصلاة.

وأعلنت الهيئة- بشكل رسمي، عبر موقع حكومي على الإنترنت- عن إجرائها مناقصات لاختيار أفضل عرض لتنفيذ دراسة ميدانية تتعلق بالسيدات اللاتي لا يرتدين النقاب ويظهرن مفاتنهن، بينما يتعلق الشقّ الثاني من الدراسة، بأسباب انتشار ظاهرة عدم الالتزام بأداء الصلاة، بينما لم يوضح الإعلان الغرض الرئيس من هذه الدراسة.
ولفتت الوكالة إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تسعى حاليًا لانتهاج أسلوب يتماشى من الحداثة، بالتزامن مع عملية إصلاحات واسعة اقتصادية وسياسية تشهدها المملكة هذه الأيام.

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