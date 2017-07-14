 قرقاش: أزمة قطر تتجه إلى مرحلة “النار الهادئة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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قرقاش: أزمة قطر تتجه إلى مرحلة “النار الهادئة”

قرقاش: أزمة قطر تتجه إلى مرحلة “النار الهادئة”
المناطق _ الرياض

ذكر قرقاش بأننا متجهون إلى قطيعة ستطول.. وكما تَصرخ السلطات في الدوحة بالقرار السيادي فـ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تُمارس إجراءاتها السيادية

كما أن لدول الداعية لمكافحة الإرهاب الحق في حماية نفسها واستقرارها وإغلاق حدودها لتعزل التآمر عنها.

والحقيقة أننا بعيدون كل البعد عن الحل السياسي المرتبط بتغيير السلطات في الدوحة لتوجهها.

و أرى أزمة قطر بعد الصخب المصاحب تتجه إلى مرحلة “النار الهادئة” وندرك يوما بعد يوم أن الجار المربك والمرتبك لا يرى الحاجة ليراجع مساره.

فنحن أمام خيارات سيادية سيمارسها كل الأطراف حسب مصالحه الوطنية وثقته في من حوله وقراءته لجواره.

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