قرقاش: أزمة قطر تتجه إلى مرحلة “النار الهادئة”

ذكر قرقاش بأننا متجهون إلى قطيعة ستطول.. وكما تَصرخ السلطات في الدوحة بالقرار السيادي فـ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تُمارس إجراءاتها السيادية

كما أن لدول الداعية لمكافحة الإرهاب الحق في حماية نفسها واستقرارها وإغلاق حدودها لتعزل التآمر عنها.

والحقيقة أننا بعيدون كل البعد عن الحل السياسي المرتبط بتغيير السلطات في الدوحة لتوجهها.

و أرى أزمة قطر بعد الصخب المصاحب تتجه إلى مرحلة “النار الهادئة” وندرك يوما بعد يوم أن الجار المربك والمرتبك لا يرى الحاجة ليراجع مساره.

فنحن أمام خيارات سيادية سيمارسها كل الأطراف حسب مصالحه الوطنية وثقته في من حوله وقراءته لجواره.