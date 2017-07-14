بلدية سميراء تصادر 120 كيلو من المواد الغذائية واللحوم والخضار الفاسدة

صادرت بلدية محافظة سميراء جنوب شرق حائل 140كم ممثلة في إدارة صحة البيئة 80 كيلو من اللحوم الفاسدة و 90 كيلو من المواد الغذائية التالفة ومنتهية الصلاحية اضافة الى 50 كيلو من الخضار والفواكة الفاسدة في عدداً من المحلات التجارية في محافظة سميراء من خلال 1320 جولة تفتيشية قام بها مراقبي صحة البيئة خلال الثلاثة أشهر الماضية ، بقيادة مدير صحة البيئة المراقب الصحي محمد غنام وإشراف المراقب سعد العنزي .
وأكد المهندس فهد المظيبري رئيس بلدية محافظة سميراء ان الجولات الميدانية مجدولة بشكل يومي وعلى فترتين صباحية ومسائية شملت جميع المحلات التجارية ومحلات بيع اللحوم والمواد الغذائية والخضار والفواكه في المحافظة والقرى التابعة لها ، مشيراً ان الزملاء في إدارة صحة البيئة صادروا عدداً كبيراً من المواد الغذائية والألبان الفاسدة واللحوم والخضار الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لافتاً المظيبري انه تم اتخاذ العقوبات الصارمة بحق المحلات المخالفة وفرض غرامات مالية عليهم وفق اللوائح والأنظمة ، مشدداً رئيس بلدية محافظة سميراء أن الجولات الميدانية مستمرة وبشكل مكثف وعلى فترتين صباحية ومسائية حرصاً على سلامة المواطن . وأضاف انه لن يتم التساهل بحق أي مخالفة لأنظمة الصحة العامة وسيلحق به أقصى العقوبات وفق اللوائح .
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