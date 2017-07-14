بلدية سميراء تصادر 120 كيلو من المواد الغذائية واللحوم والخضار الفاسدة

المهندس فهد المظيبري رئيس بلدية محافظة سميراء ان الجولات الميدانية مجدولة بشكل يومي وعلى فترتين صباحية ومسائية شملت جميع المحلات التجارية ومحلات بيع اللحوم والمواد الغذائية والخضار والفواكه في المحافظة والقرى التابعة لها ، مشيراً ان الزملاء في إدارة صحة البيئة صادروا عدداً كبيراً من المواد الغذائية والألبان الفاسدة واللحوم والخضار الغير

للاستهلاك الآدمي، لافتاً المظيبري انه تم اتخاذ العقوبات الصارمة بحق المحلات المخالفة وفرض غرامات مالية عليهم وفق اللوائح والأنظمة ، مشدداً رئيس بلدية محافظة سميراء أن الجولات الميدانية مستمرة وبشكل مكثف وعلى فترتين صباحية ومسائية حرصاً على سلامة المواطن .