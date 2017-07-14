 بلدية سميراء تصادر 120 كيلو من المواد الغذائية واللحوم والخضار الفاسدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بلدية سميراء تصادر 120 كيلو من المواد الغذائية واللحوم والخضار الفاسدة تيلرسون يغادر الخليج بصمت وباريس تبحث عن أرضية مشتركة قرقاش: أزمة قطر تتجه إلى مرحلة “النار الهادئة” “الهيئة”: تسعى حاليًا لانتهاج أسلوب يتماشى من الحداثة الهلال يتصدر ترتيب الفرق المشاركة في دوري جميل للمحترفين حصولًا على ركلات الجزاء تعليم الطائف يحقق التميز في التوثيق الإعلامي خلال زمنٍ وجيز .. دوريات الأمن تتوصل لوافدٍ أقدم على قتل آخرٍ بالقصيم استشهاد رجل أمن برصاصة غادرة في ” العوامية” محافظ المندق يدشن ملتقى “مدينتنا جميلة” في باكورة فعاليات مجلس شباب المندق خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من رئيس دولة الإمارات ونائبه وولي عهد أبو ظبي في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز فريق ” عون ” التطوعي بنادي الحي بالحريضة يباشر أعماله التطوعية خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء في وفاة الأمير عبدالرحمن

بلدية سميراء تصادر 120 كيلو من المواد الغذائية واللحوم والخضار الفاسدة

بلدية سميراء تصادر 120 كيلو من المواد الغذائية واللحوم والخضار الفاسدة
المناطق _ سميراء
صادرت بلدية محافظة سميراء جنوب شرق حائل 140كم ممثلة في إدارة صحة البيئة 80 كيلو من اللحوم الفاسدة و 90 كيلو من المواد الغذائية التالفة ومنتهية الصلاحية اضافة الى 50 كيلو من الخضار والفواكة الفاسدة في عدداً من المحلات التجارية في محافظة سميراء من خلال 1320 جولة تفتيشية قام بها مراقبي صحة البيئة خلال الثلاثة أشهر الماضية  ، بقيادة مدير صحة البيئة المراقب الصحي محمد غنام وإشراف المراقب سعد العنزي . 
وأكد المهندس فهد المظيبري رئيس بلدية محافظة سميراء ان الجولات الميدانية مجدولة بشكل يومي وعلى فترتين صباحية ومسائية شملت جميع المحلات التجارية ومحلات بيع اللحوم والمواد الغذائية والخضار والفواكه في المحافظة والقرى التابعة لها ، مشيراً ان الزملاء في إدارة صحة البيئة صادروا عدداً كبيراً من المواد الغذائية والألبان الفاسدة واللحوم والخضار الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لافتاً المظيبري انه تم اتخاذ العقوبات الصارمة بحق المحلات المخالفة وفرض غرامات مالية عليهم وفق اللوائح والأنظمة ، مشدداً رئيس بلدية محافظة سميراء أن الجولات الميدانية مستمرة وبشكل مكثف وعلى فترتين صباحية ومسائية حرصاً على سلامة المواطن . وأضاف انه لن يتم التساهل بحق أي مخالفة لأنظمة الصحة العامة وسيلحق به أقصى العقوبات وفق اللوائح . 


التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>