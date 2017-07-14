 “التعليم” تنشر التعليمات الجديدة لبرنامج الابتعاث .. وهذه أبرزها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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“التعليم” تنشر التعليمات الجديدة لبرنامج الابتعاث .. وهذه أبرزها

“التعليم” تنشر التعليمات الجديدة لبرنامج الابتعاث .. وهذه أبرزها
المناطق - الرياض

نشرت وكالة وزارة التعليم لشؤون الابتعاث ملخص تعليمات إجراءات المرحلة الـ12 من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، حيث تضمنت التعليمات 14 نقطة تخص الإجراءات التي يتبعها المرشح للابتعاث وكذلك آلية الاعتذار عن الترشح إلكترونياً.

وجاء في التعليمات أن تأجيل البعثة إجراء خاص بالمبتعث في دولة الابتعاث وليس للمرشحين، كما اعتبرت عدم تمكن المرشح من إصدار قرار ابتعاثه قبل إغلاق السنة انسحاباً، مبينةً أن الضمان المالي الذي تمنحه الوكالة للمرشحين غرضه مساعدة المرشح للحصول على القبول، وخطاب السفارة يمنح لغرض تسهيل الحصول على التأشيرة مع إعفاء المرشحين للدراسة في أمريكا وكندا من هذا الخطاب.

واشترطت التعليمات على المرشح أن يقوم بنفسه بتقديم طلب إصدار قرار الابعتاث، مع ضرورة الحصول على القبول وتأشيرة السفر واستكمال متطلبات إصدار القرار المدونة على صفحة البرنامج، داعيةً المرشحين إلى المبادرة في القيام بإجراءات السفر بدءاً من القبول وانتهاءاً بتذكرة الطيران قبل إغلاق السنة.

وبّينت أن الخدمات الإلكترونية المتاحة للمرشحين للبرنامج تشمل خدمة الاستفسار شريطة أن يكون السؤال مكتوباً بلغة واضحة ودقيقة، وكذلك خدمة إلغاء البعثة لمن يريد أن يعتذر من المرشحين.

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