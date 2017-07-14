 آل مرعي : الجزيرة انتهت كقناة مؤثرة.. ودمرت نفسها بنفسها بأكاذيب وتقارير ركيكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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آل مرعي : الجزيرة انتهت كقناة مؤثرة.. ودمرت نفسها بنفسها بأكاذيب وتقارير ركيكة

آل مرعي : الجزيرة انتهت كقناة مؤثرة.. ودمرت نفسها بنفسها بأكاذيب وتقارير ركيكة
المناطق - الرياض

أكد المحلل السياسي والأمني إبراهيم آل مرعي أنه اتضح لدى الرأي العام الخليجي والعربي هشاشة وضعف الماكينة الاعلامية القطرية.

وقال آل مرعي في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، أن غض الطرف من قبل الدول العربية على تجاوزات الجزيرة والدفع بالتي هي أحسن أوحى للقائمين عليها أنها “لا تقهر”، وعند المواجهة الحقيقية “خارت وكسرت”.

وشدد آل مرعي أن الجزيرة بعد اليوم بعد اليوم أضعف من أن تكون مؤثرة. و أضاف “الجزيرة انتهت كقناة مؤثرة.. الجزيرة دمرت نفسها بنفسها… أكاذيب، وتقارير ركيكة ”

وأشار إلى أن هناك خطأ ارتكب خلال عشرين عاماً من قبل الدول الأربع الداعمة لمكافحة الارهاب، وهو أنها لم تأذن للاعلام التابع لها لمواجهة الجزيرة كما فعلت اليوم.

و اختتم ” في الاعلام،الحقيقة تسحق الاكذوبة، والفكرالمتطرف يدحر بالوسطية والاعتدال، والمذيع المرتزق يتهاوى أمام ابن الوطن”.

 

 

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