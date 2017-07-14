 نقل كارتر إلى المستشفى بعد تدهور صحته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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نقل كارتر إلى المستشفى بعد تدهور صحته

نقل كارتر إلى المستشفى بعد تدهور صحته
أ ف ب

نُقل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الخميس 13 يوليو/تموز، إلى المستشفى جراء تعرضه للجفاف خلال حفل خيري في مدينة وينيبيغ الكندية.

وقالت جمعية “هابيتات فور هيومانيتي” غير الحكومية إن الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة، البالغ من العمر 92 عاما، عمل معها “بجهد طوال الأسبوع” على مشاريع خيرية.

وأضافت، في بيان، أن كارتر “نُقل لكي يكون تحت المراقبة” الطبية، إثر تعرضه “للجفاف تحت الشمس الحارقة”.

ووفقا لقناة “سي بي سي”، فإن كارتر الذي أنهى العام 2015 علاجا من سرطان أصيب به، بدا خلال الحفل منهكا وقد يكون أغمي عليه بعيدا عن عدسات الكاميرات.

ومنذ مغادرته البيت الأبيض، يعمل كارتر من أجل السلام والصحة العامة وتنمية دول العالم الثالث.

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