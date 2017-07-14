 مقتل 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي بالمسجد الأقصى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الذهب يتراجع مع صعود الدولار السوداني محمد سيد الضؤ يجدد عقده مع أحد السعودي بريطانيا تسعى إلى تيسير قواعد الطرح الأولي لجذب أرامكو بعد الانتشار المخيف لهذه النبتة في المملكة.. باحث يحذر من “التبغ الكاذب” ويكشف خطورتها ملك الاردن: “هدنة الجنوب” سبيل نحو حل سياسي في سوريا مقتل 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي بالمسجد الأقصى الغبار المنزلي يسبب السمنة السلطات الليبية تنقذ 140 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ صبراتة واشنطن تعلن وقف تدفق المسلحين الأجانب إلى صفوف “داعش” في سوريا نقل كارتر إلى المستشفى بعد تدهور صحته آل مرعي : الجزيرة انتهت كقناة مؤثرة.. ودمرت نفسها بنفسها بأكاذيب وتقارير ركيكة “التعليم” تنشر التعليمات الجديدة لبرنامج الابتعاث .. وهذه أبرزها

مقتل 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي بالمسجد الأقصى

مقتل 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي بالمسجد الأقصى
المناطق - الرياض

قتل 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح الجمعة، وأصيب 3 من الجيش الإسرائيلي بعد اشتباك في إحدى باحات المسجد الأقصى، وفقا ما ذكر مراسل سكاي نيوز في القدس.

 

وأغلق الجيش الإسرائيلي باحات الأقصى ومنع المواطنين من الدخول والخروج منه عقب عملية إطلاق النار، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وعادة ما تشدد القوات الإسرائيلية إجراءاتها الأمنية على مداخل مدينة القدس والمسجد الأقصى في أيام الجُمع، تحسبا لوقوع مواجهات عقب أداء الصلاة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إطلاق النار جاء بعد محاولة فلسطينيين تنفيذ عملية طعن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>