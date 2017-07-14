مقتل 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي بالمسجد الأقصى

وأغلق الجيش الإسرائيلي باحات الأقصى ومنع المواطنين من الدخول والخروج منه عقب عملية إطلاق النار، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وعادة ما تشدد القوات الإسرائيلية إجراءاتها الأمنية على مداخل مدينة القدس والمسجد الأقصى في أيام الجُمع، تحسبا لوقوع مواجهات عقب أداء الصلاة.