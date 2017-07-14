بعد الانتشار المخيف لهذه النبتة في المملكة.. باحث يحذر من “التبغ الكاذب” ويكشف خطورتها

حذر الباحث الدكتور أحمد الغامدي من نبات “التبغ الكاذب” الذي انتشر كالنار في الهشيم في بعض المناطق بالمملكة و خاصة منطقة الباحة .

و قال الغامدي في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر أن هذا النبات انتشر خلال سنوات قليلة كالسرطان في الجبال وبسبب الجهل بخطورته لم يجد أي مكافحة بل ترك له المجال ليستعمر الأماكن وبحرية تامة .

وأوضح أن الاسم العلمي لهذا النبات هو Nicotiana glauca ويسمى أيضاً بالتبغ الأزرق Blue tobacco نظراً لشدة اخضرار أوراقه،والتبغ البري Wild tobacco ويسمى كذلك بشجرة التبغ Tree Tobacco للتفريق بينه وبين نباتات التبغ الشائعة التي تستخدم أوراقها للتدخين وهي Nicotiana tobaccom.

و عن خطورته كشف الغامدي أنه نبات سام Poisnous وغازٍ أو مستعمر Invasive أي أنه يستعمر الأراضي ويحل محل الأنواع الأصلية التي تنمو به.

وأضاف “ولا بد أنكم لاحظتم انتشاره الكثيف الغريب على جنبات الطرقات وفي الأراضي المهملة وقريباً من المزابل، وكأنه مزروع بعناية وانتظام!!”

ما هو التبغ الكاذب ؟

و قال “وهذا التبغ الخبيث الكاذب هو نبات شجيري دائم الخضرة ينمو إلى ارتفاع قد يصل إلى 6 أمتار وله أفرع عديدة و أوراقه متبادلة،محمولة على أعناق،ملساء عصيرية ومغطاة بطبقة شمعية، شكلها بيضاوي أو رمحي ولونها أخضر يميل للزرقة، وطولها يتراوح بين 5 إلى 25 سم , أزهاره لونها أصفر يميل للخضرة، وتنتظم على هيئة عناقيد زهرية، وتاج الزهرة اسطواني الشكل مع فصوص قصيرة في الطرف، وطولها يتراوح بين 3 إلى 4 سم ثماره على هيئة كبسولات بيضاوية الشكل وذات صمامين تحتضن بداخلها كميات هائلة جداً من البذور وبذوره صغيرة الحجم لا يتجاوز طولها 0.1 سم ويتراوح الإنتاج السنوي للشجرة الواحدة ما بين 10000 إلى 1000000 بذرة وفقاً العمر والحجم”

و أكد أن ونسبة حيوية البذور (أي قابليتها للإنبات) مرتفعة جداً بل تصل إلى 100% .

مصدره و كيف انتقل للمملكة

و قال الدكتور الغامدي أن التبغ الكاذب موطنه الأصلي أمريكا الجنوبية وتحديداً وسط وشمال غرب الأرجنتين وبوليفيا ثم غزا بعد ذلك مناطق واسعة في المكسيك وأمريكا الشمالية وتم تسجيله في مناطق واسعة من أفريقيا كدول المغرب العربي وناميبيا وجنوب أفريقيا، وكذلك في أستراليا وفي دول حوض البحر الأبيض المتوسط .

أما في المملكة العربية السعودية فلم يتم تسجيله ضمن الفلورا السعودية إلا في العقدين الأخيرين كأحد الأنواع الدخيلة الغازية وقد وجد بيئة المرتفعات الجنوبية الغربية مناسبة له بسبب اعتدال درجة الحرارة وكثرة هطول الأمطار، ومع ذلك فهو نبات قوي صبور “شرس” يتحمل درجات الحرارة العالية والجفاف وقلة الأمطار، وينبت على ارتفاعات شاهقة وحتى في المنحدرات الصخرية .

أما عن وصوله للمملكة قال أن هناك عدة فرضيات لوصوله لجبالنا ومنها وفقا للبعض أن عمال الشركات التي جاءت في التسعينات الهجرية جلبوه وزرعوه ثم انتشر وخرج عن السيطرة! ، وهناك فرضية ثانية تقول أن الطيور المهاجرة نقلته من أفريقيا عن طريق ريشها وأقدامها وربما فضلاتها .

و أردف “افترضت شخصياً عندما لاحظت تواجده على جنبات الطرق أن بقايا السجائر التي يرميها السائقون المدخنون قد تكون هي السبب في وجوده وانتشاره!! . ولذا قمت بفحص محتويات سجائرعشرة أنواع من الدخان لعلّي أجد مايثبت خلط الشركات للتبغ الكاذب بالحقيقي ووجود بقايا يمكن أن تنبت في حال رميها!.. ولكن لم أجد إلا بقايا نباتية جافة مع بعض القطع الصغيرة المخضرّة والتي لا أجزم أنها تبغ كاذب أو أنها يمكن أن تنبت لو رميت جانباً” .

مخاطر التبغ الكاذب

و أضاف الغامدي أن أجزاء التبغ الكاذب لا تحتوي على النيكوتين كما في التبغ الحقيقي ولكن على مركب قلوي شبيه به “أشد سميّة” ويسمى الأنابسين ونظراً لاحتواء أجزاء النبات المختلفة على تراكيز مرتفعة من الأنابسين فإن ابتلاع أي كمية منه قد ينتج عنها تسمم قاتل للإنسان و أضاف أن التقارير العلمية تثبت أن الأنابسين قاتل حتى للحيوان بما في ذلك الأغنام والدواجن في حال تناوله .

و أكد أن هناك تقارير علمية مثبتة سجلت عدة حلات لأشخاص حدث لهم تسمم حاد ثم الوفاة نتيجة تناول أجزاء من نبات التبغ الكاذب بالخطأ حيث قاموا بجمع أوراقه بالخطأ وهو لا زال صغيراً غضاً طرياً مع بعض النباتات المأكولة وطبخوها وأكلوها وحدث لهم مالا يحمد عقباه .

أعراض التسمم بالتبغ الكاذب

أماعن أعراض التسمم بالتبغ الكاذب فأكد أنه ووفقاً لتلك التقارير فإن ابتلاع كميات لعض أجزاء النبات تتسبب في ظهور سلسلة من الأعراض المرضية التي تبدأ بزيادة في إفراز اللعاب ثم الشعور بالدوار والدوخة ثم اضطراب الحركة والرؤية والسمع والشعور بالرهبة من الضوء ثم الشعور بالغثيان ومن ثم التقيؤ والإسهال يتبع ذلك ضيق في التنفس وتشجنات وتقلصات عصبية وعضلية ثم الموت .

و حذر الغامدي من ترك هذا النبات ينمو عشوائياً بجانب الطرقات والبيوت يمثل كارثة صحية قد يؤدي تناول أجزاء منه أو استنشاقه للموت . وأضاف “الكارثة الأخرى بيئية حيث أن هذا النبات ينمو ويتنشر بشكل سريع وينتج ملايين البذور وبالتالي يخشى أن يستعمر الأراضي ويطرد النباتات الأصلية” .

طرق التخلص من التبغ الكاذب

وشدد الغامدي أنه لا بد من تكاتف الجهود الفردية والجماعية والرسمية للقضاء عليه مهما كلف ذلك من ثمن .

و نصح أن يعمل كل مواطن حفرة يجمع فيها النباتات ويحرقها ثم يدفنها حتى تتحول إلى سماد نافع . و قال “أثناء قطع هذا النبات يرجى تكميم العناقيد الزهرية بأكياس بلاستيكية مع إحكام غلقها، وذلك لتجنب سقوط المزيد من البذور على الأرض وتغطية بقاياها بمبيدات قاتلة يمكن شراؤها من المحلات الزراعية حتى لا تعاود النمو مرة أخرى .