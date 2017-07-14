ملك الاردن: “هدنة الجنوب” سبيل نحو حل سياسي في سوريا

وأكد الزعيمان أهمية هذا الاتفاق، والذي من شأنه أن يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، عبر مسار جنيف.

وفي تغريدة له على الحساب الرسمي على موقع تويتر، أثنى العاهل الأردني على جهود الرئيسين الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في جنوب سوريا.

وأضاف أن تعاون الدول العظمى سيضمن تحقيق التقدم باتجاه الحل السياسي.