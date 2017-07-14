 ملك الاردن: “هدنة الجنوب” سبيل نحو حل سياسي في سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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ملك الاردن: “هدنة الجنوب” سبيل نحو حل سياسي في سوريا

ملك الاردن: “هدنة الجنوب” سبيل نحو حل سياسي في سوريا
المناطق - الرياض

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تطورات الأوضاع على الساحة السورية، خاصة بعد اتفاق الهدنة في الجنوب السوري، الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة الأميركية.

 

وأكد الزعيمان أهمية هذا الاتفاق، والذي من شأنه أن يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، عبر مسار جنيف.

وفي تغريدة له على الحساب الرسمي على موقع تويتر، أثنى العاهل الأردني على جهود الرئيسين الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في جنوب سوريا.

وأضاف أن تعاون الدول العظمى سيضمن تحقيق التقدم باتجاه الحل السياسي.

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