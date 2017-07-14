 بريطانيا تسعى إلى تيسير قواعد الطرح الأولي لجذب أرامكو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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بريطانيا تسعى إلى تيسير قواعد الطرح الأولي لجذب أرامكو

بريطانيا تسعى إلى تيسير قواعد الطرح الأولي لجذب أرامكو
المناطق - الرياض

ترغب بريطانيا في تيسير قواعد إدراج الشركات الحكومية في خطوة قد تساعد لندن على الفوز بالطرح العام الأولي المربح لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

ومن شأن المقترحات التي طرحتها هيئة السلوك المالي يوم الخميس، أن تتمخض عن فئة جديدة لإدراجات الشركات التي تسيطر عليها الحكومات، وتأتي في الوقت الذي تتنافس فيه البورصات في أنحاء العالم على الفوز بإدراج أرامكو، المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي على الإطلاق.

وحسب “رويترز”، فإن مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية كانت تعكف على وضع نوع جديد من هياكل الإدراج سيزيد جاذبيتها لأرامكو كي تنضم إلى البورصة.

وقال مصدر مقرب من أرامكو السعودية بعد طرح المقترحات، “لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص موقع الإدراج”.

وتأتي المقترحات في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة ومدينة لندن إلى الحفاظ على جاذبية الأسواق المالية البريطانية للشركات والمستثمرين العالميين بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقالت هيئة السلوك المالي يوم الخميس إنها تقترح فئة جديدة للإدراج “الممتاز” بسوق الأسهم ستعفي الشركات المملوكة للحكومات من بعض المتطلبات، وإنها ستتاح أيضا للشركات المدرجة في لندن وتستخدم شهادات الإيداع، وهي أدوات مالية تستخدم لتمثيل أسهم شركة أجنبية.

وهناك شركات عالمية من بينها شركتا جازبروم وروسنفت الروسيتين الحكوميتين مدرجة باستخدام شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن.

ووضعت بورصة لندن الفوز بإدراج أرامكو ضمن أولوياتها مع انضمام رئيسها التنفيذي كزافييه روليه إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي في زيارتها للمملكة في أبريل. واجتمعت ماي وروليه مع مسؤولي صندوق الثروة السيادي للمملكة الذي سيلعب دورا رئيسيا في قرار الإدارج.

ويتطلب الإدراج في بورصة لندن عادة، طرح ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة لكن الشركات الحكومية يمكن أن تتفادي ذلك بموجب المقترحات الجديدة إذا أصدرت شهادات إيداع تمثل جزءا ضئيلا من الشركة.

وبموجب مقترحات هيئة السلوك المالي، فإن الشركات الحكومية ستتمكن من الحصول على إدراج “ممتاز” في بورصة لندن للأوراق المالية دون التقيد بقواعد محددة بشأن تعاملات الأطراف ذات الصلة والمساهمين المسيطرين.

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