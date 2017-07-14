 السوداني محمد سيد الضؤ يجدد عقده مع أحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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السوداني محمد سيد الضؤ يجدد عقده مع أحد

السوداني محمد سيد الضؤ يجدد عقده مع أحد
المناطق - الرياض

أبرم نادي أحد من المدينة المنورة، صفقته السادسة للمحترفين الأجانب هذا الموسم للعب في دوري جميل بضم السوداني محمد سيد الضؤ.
ويلعب الضؤ ذو الأربعة وعشرين عاماً في مركز الجناح منذ موسمين لنادي أحد وساهم في تحقيق الصعود الموسم الماضي.

ويحمل محمد سيد الضؤ الجنسية السودانية وهو من مواليد السعودية وبدأ مسيرته الكروية مع نادي أحد.

يُذكر أن فريق أحد قد تعاقد مع البرازيليين لويس إدواردو فيقريدو ورونالدو هنريكي والحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة والمهاجم المدغشقري كارلوس أندريا والمدافع الغاني إسحاق فورساه.

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