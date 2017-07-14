 الذهب يتراجع مع صعود الدولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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الذهب يتراجع مع صعود الدولار

الذهب يتراجع مع صعود الدولار
رويترز

هبط الذهب مبددا مكاسبه المبكرة في الجلسة السابقة مع تحول الدولار للصعود وارتفاع الأسهم العالمية بدعم من بيانات قوية رغم رهان المستثمرين على أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة سيكون بطيئا.
وأصدرت الصين بيانات تجارية أقوى مما كان متوقعا في يونيو حزيران وهو ما عزز الدولار الذي صعد أمام سلة عملات.

ويضغط صعود الدولار على الذهب حيث يزيد من تكلفة المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب في السوق الفورية إلى 1,215.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0253 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن بلغ الاثنين أدنى مستوياته في نحو أربعة أشهر عند 1204.45 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.94 في المئة إلى 15.604 دولار للأوقية.

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