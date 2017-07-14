 المستجيب النسائي.. سيارة إسعاف نسائية بدبي لمنح المرأة خصوصية أكثر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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المستجيب النسائي.. سيارة إسعاف نسائية بدبي لمنح المرأة خصوصية أكثر

المستجيب النسائي.. سيارة إسعاف نسائية بدبي لمنح المرأة خصوصية أكثر
المناطق - الرياض

تعمل مسعفتان وسائقتان على تلبية نداءات استغاثة صادرة عن نساء يقمن في إمارة دبي ونقلهن إلى المستشفى عند الإصابة أو في حالات الولادة، ضمن مشروع بهدف إلى منح المرأة مزيدا من “الخصوصية”.
وأطلقت الخدمة مؤسسة دبي للإسعاف الحكومية في يوليو الحالي، وأسمتها “المستجيب النسائي”، بعدما خصصت لها سيارة إسعاف طليت باللون الزهري وألصقت على جانبيها اسم الخدمة الجديدة.

وقالت المسعفة الإماراتية بشاير الريم لوكالة فرانس برس “في مجتمعنا العربي والمسلم عندما يطلب المرضى المساعدة فهم يتطلعون إلى الخصوصية والراحة”.

وكانت مؤسسة إسعاف دبي أعلنت لدى إطلاق الخدمة أن سيارة الإسعاف “تختص بعلاج ونقل الإصابات النسائية وحالات الولادة والأطفال، ويعمل عليها مسعفات وسائقات من ذوات الخبرة الكبيرة”.

وتوقعت أن تشهد الخدمة الجديدة “قبولا كبيرا بين المواطنين والمقيمين، كونها توفر قدرا كبيرا من الخصوصية للنساء، وتلبي متطلباتهم الشخصية المتعلقة بالخدمات العلاجية”.

ومنذ إطلاقها، تلقت سيارة الإسعاف النسائية 25 نداء استغاثة لم تشمل أي منها حالات طارئة.

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