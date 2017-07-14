قصف بغاز الكلور لعين ترما في ريف دمشق

أفادت مصادر طبية في غوطة دمشق بإصابة عدد من المدنيين ومقاتلي الجيش الحر بغاز الكلور السام في بلدة عين ترما بريف دمشق عقب قصف بصواريخ محلية على المنطقة.

يأتي ذلك بعد ساعات من تصدي فصائل الجيش الحر لمحاولات تقدم لقوات الجيش السوري وميليشيات عراقية ولبنانية على عدة محاور من جوبر وعين ترما وتكبيد القوات الحكومية خسائر كبيرة في العدة والعتاد.