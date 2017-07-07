 بالفيديو.. “أوقح” عملية سرقة .. لصوص يستخدمون “جرافة” لاقتلاع صراف آلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. “أوقح” عملية سرقة .. لصوص يستخدمون “جرافة” لاقتلاع صراف آلي

المناطق - الرياض

نشرت الشرطة البريطانية مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة لعملية سرقة صراف آلي قد تكون “الأوقح” في تاريخ السرقات، حيث استخدم اللصوص جرافة لانتزاع الصراف الآلي من مكانه في في مقاطعة ليسترشير.
وبحسب اللقطات، فقد استعانت عصابة بجرافة وشاحنة في انتزاع الصراف من فرع بنك “ذا ناشيونال وايد” في إحدى مدن المقاطعة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الخميس، إن الشرطة نشرت مقطع الفيديو لطلب مساعدة الناس في التعرف على هوية اللصوص الفارين.

ولم تستغرق عملية السرقة أكثر من دقيقتين، كان الجزء الأول منها انتزع الصراف الآلي عبر الجرافة بعد أن هدمت واجهة البنك، قبل أن تضع صندوق الأموال في شاحنة صغيرة جلبها الصوص معهم.

ووقعت السرقة يوم الاثنين الماضي في الساعة الثالثة فجرا .

ولم يذكر متحدث باسم البنك حجم الأموال المسروقة مكتفيا بالحديث عن أضرارا بالغة لحقت بالفرع، ويحتوي الصراف الآلي في بريطانيا عادة نحو 120 ألف جنيه استرليني.

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