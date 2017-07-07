بعد إغلاق الاحتلال الاقصى و منع الصلاة فيه.. مفتي فلسطين يدعو الى التوجه للصلاة في الاقصى

دعا مفتي الديار المقدسة الفلسطينيين الى التوجه للصلاة في الاقصى، لعدم تمرير قرار منع الاحتلال للصلاة فيه.

وكانت سلطات الاحتلال قد قررت منع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، بعد هجوم اشتباكات في الحرم القدسي اسفرت عن استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين ومقتل جنديين من جنود الاحتلال واصابة اخر.

أعلنت شرطة الاحتلال منع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس – حيث يصلي آلاف المسلمين – .

وكانت الشرطة أعلنت استشهاد ثلاثة أشخاص فتحوا النار على شرطيين إسرائيليين في القدس القديمة ولاذوا بالفرار باتجاه باحة الأقصى قبل أن تلحق بهم قوات الأمن وتقتلتهم بالرصاص.

وقال متحدث باسمها إن التحقق جار لمعرفة ما إن كان المسلحين الذين قتلتهم قوات الأمن فلسطينيون.

وباحة الأقصى التي تضم المسجد الأقصى هي ثالث الأماكن المقدسة لدى المسلمين. وحائط المبكى (حائط البراق) الواقع أسفلها هو أقدس الأماكن لدى اليهود.

وتشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل موجة عنف تسببت منذ أول تشرين الأول/أكتوبر 2015 بمقتل 280 فلسطينيا و41 إسرائيليا وأميركيين اثنين وأردني وأريتري وسوداني.