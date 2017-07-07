 “الصحة”: أكثر من 2300 مركز صحي لخدمة المرضى في المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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“الصحة”: أكثر من 2300 مركز صحي لخدمة المرضى في المملكة

“الصحة”: أكثر من 2300 مركز صحي لخدمة المرضى في المملكة
المناطق - الرياض

كشفت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على تويتر عن عدد المراكز الصحية على مستوى المملكة البالغ عددها 2380 مركز صحي، وأضافت أنه تم تطعيم أكثر من مليوني شخص خلال الربع الأول من العام الحالي كما تم مسح صحي سكاني يستهدف 500 ألف أسرة وذكرت الوزارة ان هذا المسح يعتبر أكبر مسح صحي سكاني في تاريخ المملكة.

وذكرت الوزارة ان 76 مركز صحي حصل على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”، كما تم تخصيص 55 عيادة للإرشاد الصحي لتقديم الرعاية النفسية الأولية، وأضافت أن المراكز الصحية شملت 82 عيادة استشارية تخصصية تشمل “باطنية أطفال، نساء، جراحة” لتقليل أوقات الانتظار في العيادات الاستشارية بالمستشفيات.

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