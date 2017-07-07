 دراسة: كيماويات صبغ الشعر وفرده قد تسبب السرطان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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دراسة: كيماويات صبغ الشعر وفرده قد تسبب السرطان

دراسة: كيماويات صبغ الشعر وفرده قد تسبب السرطان
المناطق - وكالات

يبدو أن استخدام النساء المواد الكيماوية لصبغ الشعر وفرده سيقل، بعد أن أظهرت دراسة حديثة أن النساء الأمريكيات من أصول أفريقية والنساء البيض اللاتي يستخدمن تلك المواد الكيماوية يواجهن خطر الإصابة بسرطان الثدي أكثر من غيرهن.

وشملت الدراسة أكثر من 4 آلاف امرأة أمريكية من أصول أفريقية وبيضاء، وتعد الدراسة الأولى التي ترصد زيادة كبيرة في خطر الإصابة بسرطان الثدي بين النساء السود اللاتي استخدمن الدرجات الداكنة من صبغة الشعر والبيض اللاتي استعملن مواد فرد الشعر الكيماوية.

وزاد خطر إصابة النساء السود اللاتي يستخدمن صبغات الشعر الداكنة بسرطان الثدي بنسبة 51 % عن نظيراتهن اللاتي لم يستخدمنها، فيما كانت احتمالات إصابة النساء البيض اللاتي يستخدمن مواد الفرد الكيماوية بسرطان الثدي أعلى بنسبة 74%.

وقالت المتخصصة في علم الأوبئة تامارا جيمس بعد الاطلاع على التقرير المنشور في دورية (كارسينوجينيسيس): «يراودني القلق بشأن صبغات الشعر الداكنة ومواد فرد الشعر»، مضيفة «يجب أن نفكر حقا في الاستخدام المعتدل للأشياء وأن نحاول حقا التفكير في أن نتجه بدرجة أكبر نحو الطبيعة».

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