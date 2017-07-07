3 سيناريوهات للتعامل مع قطر خلال الفترة المقبلة

كشف ‎مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري في تقرير نشر، أمس الخميس، عن الخطوات المستقبلية والسيناريوهات للتعامل مع قطر، حفاظا على الأمن القومي العربي.

وأوضح التقرير أبرز التساؤلات عن الخلاف العربي مع قطر والإجراءات التنسيقية والتشاورية بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع الدوحة.

وذكر التقرير أن هناك عدة سيناريوهات للتعامل مع قطر، منها التحرك نحو مجلس الأمن لإدانة قطر، والاستمرار في المقاطعة الاقتصادية مع الدوحة، وفرض عقوبات جديدة على الدوحة، وتجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي.

كما أشار التقرير إلى سيناريو آخر، قال إنه مستبعد، وهو التصعيد العسكري.