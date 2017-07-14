رغم اعترافه الصريح سابقا.. وزير الخارجية القطري: لا دليل حتى الآن على دعمنا للإرهاب !

رغم اعترافه الصريح سابقا، خرج وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مدعيا أنه مرت 40 يوما ولم تقدم الدول الأربعة أي دليل على دعم قطر للإرهاب !

وزعم وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم، أن الدول الأربعة تعطل من خلال الإجراءات التي اتخذتها، دور قطر في محاربة الإرهاب !

من جانبه قال جاويش أوغلو، إن “علاقاتنا مع قطر تعتبر هامة بالنسبة لنا، كما أننا نعمل سويا لتطويرها أكثر فأكثر”، مشيرا إلى أن تركيا تبذل جهودا من أجل حل هذه الأزمة، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى عديد الاتصالات بقادة الدول الخليجية في هذا الإطار.