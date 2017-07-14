“محفظة ذكية” تصور سارقيها !

طرح عدد من المبرمجين عبر منصة Indiegogo للتمويل الجماعي مشروع محفظة صغيرة ذكية مزودة بميزات تحميها من السرقة.

ووفقا للخبراء فقد تم تصميم محفظة Volterman لتحوي العديد من خصائص الأجهزة الذكية، فهي مزودة بذاكرة وصول عشوائي بحجم 512 ميغابايت، وبطارية داخلية بسعة تتراوح بين 2000 و5000 ميلي أمبير، يمكن استخدامها لشحن الهاتف المحمول، كما تتصل مع الهاتف الذكي عن طريق البلوتوث أو الـ GPS، ليتمكن من تحديد مكانها في حال فقدانها.

وأهم ميزة في هذه المحفظة هي أنها تقوم أوتوماتيكيا بتفعيل ميزة الأمان عند ابتعادها لمسافة معينة عن الهاتف الذي تم ربطها به عن طريق البلوتوث، حيث تفعل الكاميرا الصغيرة الموجودة داخلها، وفي حال فتحها من أي شخص غير مالكها (صاحب الهاتف الذي ربطت به)، فإنها تقوم بالتقاط صورة للسارق وترسلها إلى هاتف المالك، كما تحدد مكان وجودها عن طريق الـ GPS ليتمكن صاحبها من إيجادها.

وأوضح العاملون على المشروع أنهم يخططون لطرح تلك المحفظة في الاسواق بسعر 98 دولارا تقريبا.