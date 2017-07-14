 الرئيس الأمريكي: قطر عُرفت بتمويل الإرهاب وطلبنا منها التوقف | صحيفة المناطق الإلكترونية
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الرئيس الأمريكي: قطر عُرفت بتمويل الإرهاب وطلبنا منها التوقف

الرئيس الأمريكي: قطر عُرفت بتمويل الإرهاب وطلبنا منها التوقف
المناطق - الرياض

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن قطر عُرفت بتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أننا “أبلغناهم بضرورة التوقف عن تمويل الإرهاب. لا يمكن أن تقوموا بذلك”.

وفي حديث خاص، إلى قناة Christian Broadcasting Network، قال ترمب إن الإرهاب وحش، ولا بد من الاستمرار في “تجويع هذا الوحش”.

وفي إشارة إلى القاعدة العسكرية في قطر، قال ترمب إن “علاقتنا جيدة مع قطر، ولكن لو اضطررنا إلى ترك القاعدة هناك، سترحب عشرات الدول ببناء قاعدة”.

وتحدث ترمب عن زيارته للسعودية في نهاية مايو/أيار الماضي ومشاركته في القمة الأميركية العربية الإسلامية، وأوضح أن السعودية احتضنت قمة عظيمة، وكان أهم محاور النقاش هو الأموال الطائلة التي تنفق لتمويل الإرهاب.

وذكر الرئيس الأميركي أن دول الخليج والدول العربية والإسلامية تبذل جهوداً في مكافحة الإرهاب “وأثق أنهم سينجحون”.

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