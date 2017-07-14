وزارة الشؤون البلدية والقروية : 2000 فعالية متنوعة خلال احتفالات عيد الفطر سجلت حضور 10 ملايين زائر

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات أكثر من (2000) فعالية احتفالية في جميع مناطق ومدن المملكة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ ، سجلت حضور 10 ملايين زائر، حيث قامت الوزارة بتهيئة آلاف الحدائق والمتنزهات العامة والساحات البلدية والشواطئ لاستقبال المواطنين والمقيمين، إلى جانب توفير كل ما يلزم من خدمات الصيانة والنظافة في مواقع صلاة العيد والاحتفالات. وقد لاقت الفعاليات صدا طيبا وواسعا في نفوس المواطنين والمقيمين الذين عبروا عن ارتياحهم وتقديرهم للجهود الجبارة التي تبذلها الوزارة والأمانات والبلديات في معايدة أبناء المملكة ومشاركتها لهم أفراح العيد وإدخال السرور على الجميع من خلال الفعاليات التي أشرفت على تنظيمها عبر تسخيرها لكافة المرافق البلدية لإقامة الاحتفالات. وبلغت جملة الفعاليات التي نظمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في احتفالات عيد الفطر المبارك ممثلة في أمانة منطقة الرياض مئات الفعاليات المتنوعة التي تناسب أفراد المجتمع كافة اتاحت لهم فرصة التعبير عن فرحتهم بالعيد , وجمعت بين الأنشطة الاحتفالية والتراثية والرياضية والمسرحية وعروض الخيام الشعبية، إلى جانب عروض التحدي والإثارة للشباب، والتي أقيمت في 30 موقعًا منتشرة في أحياء العاصمة، حيث قامت الوزارة بتهيئة الحدائق والمتنزهات العامة والساحات التي استضافت الأنشطة الاحتفالية وتجهيزها بكل ما يلزم من خدمات النظافة والصيانة، إضافة إلى تكليف عدد كبير من الفرق الميدانية لمتابعة فعاليات العيد في جميع المواقع. كما فتحت حدائق ومتنزهات الرياض أبوابها للزوار خلال أيام عيد الفطر المبارك لقضاء أجمل وأحلى الأوقات، حيث تشكّل الحدائق والمنتزهات عنصراً مهماً للمدينة وبيئة جاذبة للزوار ومن بين تلك المرافق ما تم الانتهاء من تنفيذه ومنها ما هو تحت التنفيذ. واستقبلت أمانة العاصمة المقدسة المرتادين خلال أيام عيد الفطر من خلال 300 حديقة ومتنزه، والتي تضم نحو (500) من ألعاب الأطفال ذات الاستخدامات المختلفة، وتجهيز (20) طريقًا للمشاة وعدد من ملاعب كرة القدم والطائرة والتنس ، إضافة إلى حديقة الحسينية الجديدة، التي تعد أكبر حديقة عامة في مكة، وقد صممت وفق أحدث الطرز الفنية والهندسية، وتضم العديد من الساحات الرئيسة والجلسات المظللة ودورات المياه والنوافير الجمالية. ويبلغ عدد الأشجار في مكة أكثر من (220.000) شجرة وشجيرة و(14000) نخلة إضافة إلى العديد من المسطحات الخضراء والأسيجة المزروعة.

من جانبها نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة عدداً كبيراً من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية خلال مهرجانات العيد في (9) مواقع غطت جميع أحياء المدينة المنورة ومحافظاتها شملت (5) بلديات فرعية و(4) بلديات في الضواحي. وقد أقيمت الفعالية الكبرى لحفل العيد في أول أيام العيد على المسرح المديني في حديقة الملك فهد المركزية، و تضمنت عدداً من البرامج المتنوعة. وخلال أيام عيد الفطر المبارك قامت أمانة محافظة جدة بتزيين الطرق والشوارع العامة والميادين بالإنارة التجميلية؛ لإبراز مظاهر هذه المناسبة في الطرق العامة ومداخل جدة ومواقع الفعاليات عبر استخدام أحدث أساليب الإنارة في الأماكن العامة. و قد جهزت أمانة جدة أكثر من(9) مواقع داخل أحياء محافظة جدة من أجل إقامة فعاليات “عيدكم عيدنا” لمشاركة أهل جدة وزوارها الكرام فرحتهم بالعيد؛ إيماناً من أمانة جدة بدورها الاجتماعي، وسعياً إلى أن تكون جدة حاضنة للفرحة والسعادة بالعيد. كما قامت الأمانة بتجهيز 354 مصلى ومسجداً لصلاة عيد الفطر موزعة على نطاق 14 بلدية فرعية. وعلى صعيد المنطقة الشرقية قامت أمانة المنطقة استعدادا لاحتفالات العيد بتجهيز المواقع الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، والرقابة الصحية والبيئة، إضافة إلى زراعة 8 مليون زهرة ووردة مختلفة الأنواع، في كافة الطرق والميادين والحدائق والساحات والتي تنوعت ما بين زهور فصلية وشجيرات مختلفة، كما حرصت الأمانة على تنظيم أعمال المسالخ وذلك في محيط بلديات حاضرة الدمام. ونفذت أمانة محافظة الطائف برنامج احتفالات عيد الفطر في (3) مواقع شملت منتزه الردف العام، ومنتزه الملك عبدالله بالنسيم، وحديقة الفيصلية بالحوية، للمشاركة في فرحة العيد وإبراز مظاهره، وإدخال البهجة والسرور في نفوس الأهالي. وشملت الفعاليات ألواناً من العروض الفلكلورية الشعبية، وبرامج للأسرة والطفل، ومسابقات ثقافية مع سحوبات على الجوائز، إضافة إلى ألعاب وفقرات ترفيهية، مع توزيع حلوى العيد على الحضور. وقد هيأت الأمانة أكثر من 170 حديقة داخل الأحياء لاستقبال زوار العيد، وعمدت إلى تنفيذ خطة صيانة شاملة لكافة المرافق البلدية بأنحاء المحافظة، وتهيئة شوارع المدينة ومداخلها بالإضاءة التجميلية، كما تم تشغيل كافة النوافير والشلالات بجميع المواقع.

كما قامت أمانة منطقة القصيم بتنفيذ احتفالات عيد الفطر المبارك بمدينة بريدة ومحافظات ومراكز منطقة القصيم من خلال اكثر من (60) موقعاً استضافت الفعاليات، وذلك لإبراز مظاهر الفرح بهذه المناسبة وادراكاً للدور المجتمعي الذي تقوم به أمانة منطقة القصيم و من أبرز المواقع ، موقع الاحتفال الرسمي لأهالي منطقة القصيم في المسرح المفتوح بمنتزه مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة. وشاركت أمانة منطقة القصيم في برنامج (عيدنا في حينا) و الذي أقيم في أحياء مدينة بريدة وتضمن احتفالات للأهالي و برامج و فعاليات فرائحية ضمن مناشط أمانة القصيم المجتمعية , وفي مدينة بريدة قامت وكالة الخدمات البلدية بتجهيز (54) حديقة ومنتزه وساحة بلدية تتجاوز مساحتها ربع مليون متر مربع . وضاعفت أمانة منطقة جازان وبلدياتها الـ26 جهودها وكل طواقمها وكوادرها البشرية والآلية التي تجاوزت الـ3990 عاملا وعشرات الموظفين والفرق الميدانية، لتقديم كل الخدمات البلدية من النظافة العامة وصحة البيئة والترفيه والرقابة الميدانية والتشجير والخدمات الإلكترونية والطوارئ والبلاغات، خلال أيام عيد الفطر. ونفذت أمانة جازان وبلدياتها خلال أيام العيد العشرات من البرامج الاحتفالية والترفيهية والمسرحية والعروض المختلفة، وتجهيز المتنزهات والشواطئ والجزر السياحية. كما تم تنفيذ خطة للرقابة الصحية وصحة البيئة للمنطقة وكل محافظاتها ومراكزها، وذلك من خلال 52 فرقة رقابية وفنية عملت على مدار الساعة. وفي منطقة الباحة قامت أمانة منطقة الباحة وبلديات المحافظات والمراكز بالمنطقة بتجهيز وتهيئة الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية و المظلات السياحية وميادين الاحتفالات، كما تم تكثيف تركيب الإنارة الجمالية وعقود الزينة ولوحات التهاني والتبريكات بالعيد على الشوارع الرئيسية وفي الساحات العامة ومداخل المدن والمحافظات في منطقة الباحة. كما تم تركيز أعمال النظافة وتحسين وتجميل المداخل والمحاور الرئيسية والساحات البلدية وعمل صيانة شاملة لأسفلت الشوارع والبلدورات والأرصفة وممرات المشاة ومصابيح الإنارة والمسطحات الخضراء والمزروعات كما تم زراعة أعداد كبيرة من الزهور والورود الموسمية في عدد من المواقع. ونظمت أمانة منطقة حائل فعاليات عيد الفطر المبارك وفعاليات تحت رعاية أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز وأقيم أول أيام عيد الفطر المبارك بمنتزه المغواة للاحتفالات وذلك تحت شعار (عاد عيدنا.. وحيا الله أميرنا).

وقامت أمانة منطقة الحدود الشمالية بتجهيز مصليات الأعياد والحدائق العامة، وزيّنت الميادين والشوارع الرئيسة بعقود الزينة لاستقبال عيد الفطر المبارك، كما حرصت الأمانة على تكثيف أعمال النظافة، لظهور المدينة بأجمل حلة، وبما يعكس حرصها على توفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا وراحة لكافة سكان المدينة وزوارها، كما تم تجهيز مصليات العيد وتنظيفها ومسحها. كما نظمت أمانة منطقة تبوك احتفالات عيد الفطر المبارك في (5) مواقع لمدة ثلاثة أيام، حيث أقيم الحفل الرئيسي مساء يوم العيد في متنزه الأمير فهد بن سلطان، وتضمن فقرات منوعة من لوحات تراثية وإنشادية وألوان شعبية وأمسية شعرية وفقرات فكاهية ونوافير نارية والختام بالعرضة السعودية، وفي مساء اليوم الثاني نظمت فعاليات في موقعين بمدينة تبوك، أحدهما في حديقة مركز الحكير والآخر في حديقة جرين لاند، وفي اليوم الثالث تقام الفعاليات في موقعين آخرين، أحدهما في حديقة فن بارك والآخر في حديقة أمواج النسائية. وتضمنت الفعاليات العديد من البرامج الاجتماعية والفكاهية والألوان الشعبية والتراثية والمسيرات الوطنية والعروض المنوعة. فيما نفذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها برنامجاً شاملاً لاحتفال الأهالي بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ حيث قامت بتهيئة وتجهيز الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وتزيين الميادين والشوارع الرئيسية بالإضاءة التجميلية وعقود الزينة على أعمدة الإنارة . وتخلل الحفل العديد من القصائد الشعرية والانشطة الترفيهية والتراثية والأعمال المسرحية والعروض الإنشادية والفلكلورات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة الى جانب ألوان العرضة السعودية , كما أقيم العديد من السحوبات والجوائز للحضور . وسعياً لمشاركة الأهالي فرحتهم بعيد الفطر المبارك قامت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة، بتكثيف جهودها لخدمة المنطقة في المجال البلدي بالشكل المطلوب، لاستقبال الأهالي والزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ من خلال العمل على تهيئة وتجهيز المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء والميادين والساحات والشوارع والطرق, وتخصيص فِرَق عمل ميدانية لمتابعة أعمال النظافة والإصحاح البيئي بشكل مكثف. ونفذت أمانة محافظة الأحساء برنامجا متكاملاً لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال اعمال الصيانة الدورية للمتنزهات والحدائق والساحات البلدية، وصيانة أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية وتدعيمها بالإضاءة التجميلية، وتكثيف برامج التشجير وزراعة شتلات الزهور وبسط المسطحات الخضراء وإعادة طلاء ارصفة الشوارع الرئيسية ومداخل المنطقة ومصلى العيد، كما تجري الأعمال لتهيئة شاطئ العقير لاستقبال مرتاديه من الأهالي وزائري المنطقة, وأقامت الأمانة (مهرجان عيد الفطر المبارك) لمدة 4 أيام، وذلك في متنزه الملك عبدالله البيئي، والذي اشتمل على العديد من البرامج والفعاليات السياحية المتنوعة. إلى ذلك قامت بأمانة منطقة عسير بتنفيذ خطة متكاملة لإجازة عيد الفطر في مدينة أبها والقرى التابعة لها من أعمال تزيين عدد من الشوارع والميادين والحدائق العامة بمدينة أبها بواقع 2400 متر مربع. ومن خلال الفرق الميدانية شملت تجهيز أماكن أسواق النفع والمراكز التجارية وتهيئة مصليات العيد المكشوفة بأبها والطرق المؤدية لها لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر، وللارتقاء بمستوى النظافة وإزالة أي تلويث للمنظر.