 أشعة الشمس الحارقة و”الجفاف” يحيلان “جيمي كارتر” إلى مستشفى كندي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 شوّال 1438 هجريا, الموافق 14 يوليو 2017 ميلاديا

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أشعة الشمس الحارقة و”الجفاف” يحيلان “جيمي كارتر” إلى مستشفى كندي

أشعة الشمس الحارقة و”الجفاف” يحيلان “جيمي كارتر” إلى مستشفى كندي
المناطق _ كندا

نُقل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، إلى المستشفى بسبب تعرضه للجفاف بسبب أشعة الشمس، خلال حضوره حفلًا خيريًّا في مدينة وينيبيج الكندية.

وذكرت جمعية “هابيتات فور هيومانيتي” الكندية، في بيان لها، الجمعة (14 يوليو 2017)، أن الرئيس الـ39 للولايات المتحدة عمل معها “بجهد” طوال الأسبوع على مشاريع خيرية.

وأضافت أن كارتر البالغ من العمر 92 عامًا، تم نقله إلى المستشفى لكي يكون تحت مراقبة طبية، إثر تعرضه “للجفاف تحت الشمس الحارقة”.

وكانت قناة “سي بي سي” ذكرت أن كارتر الذي أنهى في 2015 علاجًا من السرطان، بدا خلال الحفل الخيري منهكًا، وقد يكون أغمي عليه بعيدًا من عدسات الكاميرات.

ويعمل كارتر في المجال الخيري والسلام والصحة العامة وتنمية دول العالم الثالث.

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